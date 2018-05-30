去夏威夷火山口烤棉花糖？ USGS：呃...最好不要

有網友詢問USGS，是否可以到火山口烤棉花糖？示意圖。（法新社）

2018-05-30 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷幾勞亞火山（Kilauea）本月初以來噴發不斷，美國地質調查局（USGS）一直在官方推特發布最新狀況和警告，偶爾也會回答問題，沒想到竟有人提問是否可以到火山口烤棉花糖，USGS則回覆「請勿嘗試！」

綜合外媒報導，推特用戶Jay Furr昨（29）日詢問USGS，「在火山口烤棉花糖是否安全？」又補充問，「假設你有一根夠長的木條，這樣可不可以呢？或者這樣烤出來的棉花糖會不會有毒？」

USGS的回答是，「呃...我們必須說不行，這並不安全。（請勿嘗試！）」並進一步指出，「如果火山口釋放出了大量的二氧化硫或者硫化氫，棉花糖會變得很難吃，而且如果你給糖加上點硫酸（例如火山煙霧裡面就有），產生的化學反應就相當壯觀了。」

至於棉花糖會不會有毒，澳洲廣播公司（ABC）引述阿德雷得大學（University of Adelaide）藥學系資深講師瑪斯格雷夫（Ian Musgrave）的話指出，這取決於當時空氣中的二氧化硫、硫化氫和硫酸的濃度。

基本上來說，如果可以長時間在火山口上烤棉花糖，那麼當下的二氧化硫、硫化氫和硫酸的濃度應該很低。瑪斯格雷夫說，高濃度的硫化氫會讓人失去意識，硫酸則會腐蝕衣服、肺鼻等呼吸系統。

瑪斯格雷夫說，「一般情況下，人類會察覺到異樣並離開危險區域。」所以，如果真的能長時間待在火山口烘烤，棉花糖有毒的可能性很低，但他也強調，「它真的、真的會變得很難吃。」