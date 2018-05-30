金援海地45億鄉民轟「國際盤子」 外交部：創造三贏

2018-05-30 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕海地總統摩依士昨（29）日抵台訪問總統蔡英文，當地媒體先前提到我國允諾提供45億元，幫助海地發展供電系統，許多鄉民對此直言「國際盤子」；但外交部認為，台灣在投資友邦的同時，也是在拓展在海外的經貿布局，創造「三贏」局面。

海地當地媒體《海地自由報》報導也提到，海地財政部長薩羅門（Jude Alix Patrick Salomon）表示，台灣會提供海地1.5億美元的貸款，讓海地進行電力建設，此說法與摩依士將參觀台北變電所、台電明潭發電廠不謀而合。

許多PTT對此表示「別再批評了，不然會說你靠北三小」、「台灣已經缺電還在大撒幣」、「拿到錢再斷交，爽爽的」、「你會被說是無血無淚的垃圾」、「我們國家好有錢啊」、「還騙勞健保會破產，根本騙肖欸」、「太溫馨了他們那邊好熱要吹冷氣」。

外交部對此強調，我政府積極規劃，要加強對現有的友邦進行投資與合作，並運用對方提供的利基，讓國營、民間企業在友邦發展，就可以創造「友邦發展」、「鞏固邦交」、「企業商機」的「三贏」局面，且台灣與海地邦誼緊密友好，因此在既有合作架構下積極協助海地優先施政項目，提升當地人民的福祉。

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外交部聲明全文如下：

關於海地摩依士總統本次率團訪臺請我協助海地推動發展計畫，是否涉及額外援助金額事，外交部說明如下：

一、我與海地兩國邦誼緊密友好，長期以來在基礎建設、農業、教育、公衛醫療等領域合作成果豐碩，廣受海地各界肯定。我向來秉持公開、透明及有效等原則協助海地推動各種合作計畫，提升其人民生活福祉，並在既有良好基礎上及兩國雙邊合作架構下，配合海方優先施政項目積極落實推動。

二、未來對我與海地及其他友邦間的合作計畫，政府將積極規劃，並引導及運用國營事業與民間企業拓展海外市場的相關規畫及充沛活力，搭配友邦市場所提供的利基，強化對友邦的投資及合作，擴大我對海外的整體經貿佈局，以達成友邦發展丶鞏固邦交及企業商機等三贏綜效。