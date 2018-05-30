北韓短期難棄核 CIA：可能開放漢堡店進駐平壤

美國中央情報局新出爐的分析大潑川普冷水，指北韓短期內不會放棄核武。（美聯社）

2018-05-30 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩將於6月舉行高峰會，盼藉此落實半島無核化目標，川普近來也頻自嗨，聲稱北韓未來將會放棄核武。不過，美國中央情報局（CIA）新出爐的分析卻大潑川普冷水，指北韓短期內不會放棄核武，而是開放在平壤開漢堡店。

美國媒體引述中情局評估報告指出，美國3名國安官員透露，金正恩打算在首都平壤開設漢堡店，向熱愛漢堡的川普釋出善意，展現願意和談的態度。

分析雖未指名哪間連鎖速食業者可能獲准進駐北韓，但仍認為金正恩有可能讓這間連鎖速食業者在談判期間供餐，釋出北韓願意開放西方國家有限度投資的訊息，特別是基礎建設領域。有趣的是，川普在2016年總統大選造勢活動中就曾誇口，他願意與金正恩在會議桌前吃漢堡會談。

報告另指出，美國和南韓可能將著重於向北韓供應糧食及進行其他農業發展計畫。這些計畫可能由南韓掌舵，透過聯合國執行，美國則可能提供鬆綁制裁等經濟誘因。

中情局評估報告中也觀察到北韓目前均未提出美軍撤出南韓的要求，料在「川金會」中也不會提出。

這份評估報告在本月稍早流出後，3名國安官員透露，看過該份報告的官員都認為，他們（北韓）才不會棄核。美國中央情報局及白宮均拒絕評論這份報告。這類在外交談判之前所流出的報告，通常都是為了計算出對方的底線，讓談判桌上的官員能對所有的可能性做好萬全準備。