強國打臉巴黎氣候協定 綠色和平：6年來碳排放成長最快

「綠色和平」指出，中國今年的碳排放量將以近6年最快的速度上升，直接打臉《巴黎氣候協定》遏制危險溫室氣體排放的效力。（路透）

2018-05-30 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕環保組織「綠色和平」（Greenpeace）指出，中國今年的碳排放量將以近6年最快的速度上升，直接打臉《巴黎氣候協定》遏制危險溫室氣體排放的效力。

英國金融時報（Financial Times）報導，全球碳排放量於2014至2016年期間仍維持平衡、不相上下，但隨著中國經濟復甦以及歐盟和亞洲地區碳排放量增加，全球碳排放量於2017年再度上升。

「綠色和平」分析中國官方公布的煤炭、水泥、石油和天然氣等統計數據指出，目前全球二氧化碳的排放總量，中國就佔了1/4以上，為世界最大溫室氣體排放國，今年首季碳排放量更攀升4%。科學家赫恩（Niklas Hohne）指出，中國今年煤炭、石油和天然氣消費量都將持續成長，最終全球碳排放是否迅速達到高峰，中國將扮演決定性角色。

僅管中國大舉投資風能和太陽能等可再生能源，不過該國在2015年的碳排放量就達104億公噸，約佔了全球總排放量的29%，超過美國的15%，歐盟的10%，幾乎是北美洲和歐洲排放量的總和。據挪威奧斯陸國際氣候與環境研究中心（CICERO）的推算，中國二氧化碳累積排放量，早在2016年已經來到1464億噸，超越美國的1462億噸，成為世界排碳頭號汙染大國。

中國碳排放量的快速上升，也爲《巴黎氣候協定》帶來壓力，該協定簽屬國正戮力將全球升溫幅度抑制在攝氏2度以下。

綠色和平組織所屬環保媒體《出土》（Unearthed）指出，2017年底，由於中國國家主席習近平聚焦於鞏固其政治地位，在國家經濟方面，沒有做不好的餘地，因此施行一系列改革，民間企業對中國政府的經濟依賴增加，與中國經濟轉型的目標形成強烈對比。