白人媽帶混血寶寶搭機 西南航空要她「證明」母子關係

戈特利布日前帶著有黑人血統的兒子要搭乘西南航空（Southwest Airlines）班機時，被要求證明2人真的有母子關係。（美聯社）

2018-05-30 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國又有航空公司發生歧視爭議，加州大學籃球隊女教練戈特利布（Lindsay Gottlieb）日前帶著有黑人血統的兒子要搭乘西南航空（Southwest Airlines）班機時，竟被要求證明2人真的有母子關係。

綜合外媒報導，戈特利布在推特表示，日前她與黑人未婚夫所生的1歲大的混血兒子，準備在丹佛國際機場搭乘西南航空班機時，被售票櫃台人員要求「證明」母子關係，儘管她手上拿著孩子的護照，而且她已帶著兒子搭過約50趟飛機。

戈特利布說，工作人員解釋這個要求是因為孩子與她的姓氏不一樣，但「我猜測是因為他（兒子）的膚色不同」。她提到，航空公司要求她出具有聯邦法律效力的出生證明，以及臉書發文，以進一步證明她真的是這個1歲孩子的母親。

西南航空表示，他們已在調查戈特利布所說的情況，並已連絡上戈特利布。戈特利布後來也說，西南航空已向她道歉，並稱會進行輔導。她強調，所有的家庭，無論他們看起來不怎麼「傳統」，都應該得到尊重。