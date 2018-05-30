龐貝遺址震撼新發現 古城男子遭巨石削去上半身慘死

龐貝遺址出現新骸骨，死者上半身被巨石削掉，死狀悽慘。（美聯社﹚

2018-05-30 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕古羅馬遺址龐貝城又挖到新遺骸！考古團隊在義大利拿坡里附近挖掘出一副殘缺的骸骨，骸骨主人僅有下半身，研究學家推測，死者死亡當時，被一顆遭到火山噴發震飛的300公斤的巨石削去上半身，十分罕見，死法也十分戲劇化。

綜合外媒報導，骸骨在4月時於一處新考古遺址中發現，腰部以下完好，但上半身被重達300公斤噴飛的巨石擊中，當場被腰斬砸個粉碎，立刻慘死，但碎骨目前仍未尋獲，可能埋藏在泥土之下。

研究人員指出，經DNA測試鑑定，骸骨屬於一名35歲男子，脛骨上有損傷，有感染跡象。專家推斷，該名男子應不良於行，火山爆發後，因為來不及逃生，情急之下躲入巷內的浴場裡，但因爆發威力太大，導致浴場建築毀壞、爆破，飛來巨石將患有殘疾的男子當場砸死，最終大量岩漿流入。

龐貝考古遺址團隊總監奧桑納（Massimo Osanna）說，這是一個「非常戲劇性的發現」，表示這次的探勘除了新出土的骸骨，還能夠更了解龐貝城人們的病理狀況與生活方式。

義大利維蘇威火山於公元79年8月大爆發，直衝天際的龐大火山灰，瞬間毀滅古羅馬龐貝城，當時超過3萬人口一日間全數喪生。