比利時孤狼恐攻 傳槍手在獄中思想極端激進

遭槍手砍傷奪槍後持槍擊斃的2名女警。（美聯社）

2018-05-30 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕比利時東部城市列日（Liege）於當地時間昨天中午發生孤狼式恐怖攻擊，包括槍手在內，共造成4人死亡、多人受傷慘劇。外媒稱，兇嫌因毒品罪入獄服刑，行兇前不久才獲準外出數小時，更有消息指出，他在獄中受獄友影響，思想愈發激進，甚至計畫在出獄後立刻發動攻擊。

綜合外媒報導，這名男子在28日獲准外出數小時，卻逾時未歸，29日先持刀在市中心砍傷2名女警後，奪走警槍將2人槍殺，隨後更在當地一所中學附近射殺1名22歲男子，接著在校內挾持另一名女清潔工與趕到的警員對峙，雙方隨後爆發槍戰，有4名警員中彈受傷，嫌犯則被擊斃，所幸人質最終安全獲釋。

報導指出，嫌犯行兇前曾大喊「真主至大」，當局也在他的囚房內搜出伊斯蘭教聖典《可蘭經》與跪拜用的地毯，獄中消息更稱他在服刑期間受極端伊斯蘭組織影響，思想極端激進化，更傳他曾計畫出獄後展開攻擊。

對此，列日檢察官辦公室發言人督利歐（Philippe Dulieu）稍早表示，已將這次事件定調為恐怖攻擊，該國政治家達勒馬耶（George Dallemagne）更在推特上抨擊當局「對思想激進化囚犯的掌控具有重大缺失」。