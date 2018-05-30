川普反覆的貿易談判 起因於…

2018-05-30 14:19

〔編譯吳佳穎／外電報導〕CNN分析，10天前，美中兩大陣營才聲稱達成停戰協議，雙方同意在進一步協議前，不會對彼此施加關稅，中國也將增加對美國農產品、能源的進口，以減少雙方3750億美元（約新台幣11.2兆）的貿易逆差。但週二，這一切都變了，白宮宣佈將對500億美元（約新台幣1.5兆）貿易總額的中國商品課徵關稅，並限制關鍵技術投資。

中國譴責美方，此舉嚴重違反雙方先前達成的共識。

川普政府過去的談判策略，其中一項就是無法預測，且很常以單邊威脅，冀望能以此獲得槓桿作用。但這些做法卻讓中國談判專家無法理解，他們認為這些強硬的做法，只是阻礙美國得到希望從中國獲得的東西。

美國學者Phil Levy也認為，這些反覆無常的政策訊息，無法讓中國改變做為。而這些反覆不定的政策，起因於川普施政團隊的內部分歧，讓貿易談判一開始就增添不確定的因子。

今年3月，在經過數月的竊取智財權調查後，川普指示美國貿易代表Robert Lighthizer，對中國500億美元貿易總額的商品課以關稅。當時被認為是鷹派的勝利。但幾週後，對中國談判窄化為雙邊貿易逆差。

5月初，兩國聲稱已經達成初步協議，中國將大量購買美國的農產品及能源，已降低貿易逆差。美國財政部長Steven Mnuchin受訪時也說，貿易戰已經「休兵」。

但Lighthizer卻立即發表聲明，強調美中仍存在重大問題未解決，關稅、投資限制、出口規範仍有效力。

歐巴馬時代的駐中代表Eric Altbach說，「當美國政府不斷變更優先問題，中國將無法解決美國提出的問題。」Altbach補充，當貿易談判策略不斷擺盪於Mnuchin（鴿派）與Lighthizer（鷹派）之間，將無法驅使中國做出任何讓步。

Levy則認為，這些善變的訊息也削弱美國的立場，減少合作機會。他補充，如果要針對「竊取科技智財權」，那美國應該號召國際盟友一起對中國施加壓力，但美國善變的立場，讓國際盟友卻步。

本周末美國商務部長Wilbur Ross將赴中進一步談判。美國學者William Reinsch認為，川普此舉可能是企圖增加談判籌碼。