涉偷吃、裸照、募資風暴... 美政壇明日之星宣布請辭！

美國政壇明日之星、密蘇里州州長格雷滕斯，當地時間週二在新聞發佈會上宣布辭職。（美聯社）

2018-05-30 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州州長格雷滕斯（Eric Greitens）被視為是共和黨明日之星，但先前卻因婚外情風暴遭到起訴。當地時間週二，格雷滕斯宣布辭職。

綜合媒體報導，正當密蘇里州議會召開特別會議，就彈劾44歲的格雷滕斯與否展開討論期間，格雷滕斯卻傳出請辭的消息，並於6月1日下午5時正式生效。

報導指出，格雷滕斯在傑佛遜市辦公室，發表簡短說明，「近日這場考驗，已對我的親朋好友造成生活上、心裡上，難以想像的龐大壓力，包括數以百萬計的訴訟費、無止盡的人身攻擊」。

報導提到，格雷滕斯強調，「我承認我不完美，但我並未作出任何該被如此對待的犯罪行為，這個過程的公平性，就交由歷史來論斷」，並向過去一起打拼的戰友們表達感謝之意。

報導提及，今年年初格雷滕斯被踢爆，曾在2015年與一名女子有染，並以偷拍裸照要脅，試圖堵住小三的嘴。格雷滕斯隨後與妻子席娜發表聯合聲明，坦承當選州長前，曾對婚姻不忠，並為犯錯承擔責任。

報導指出，事後格雷滕斯夫妻的委任律師另發聲明，駁斥當事人以裸照威脅的說法。不過，格雷滕斯未經同意私拍照的行徑，存在電腦易於散布等，今年2月已被依「一級侵犯隱私重罪」遭到起訴。

報導引述，除了捲入性醜聞，今年4月格雷滕斯還被指控，「不當地從他創立的慈善機構，取得捐贈者名單，使他得以替2016年的競選募集資金」。