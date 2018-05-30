英勇爬牆救童成英雄 馬利移民獲法居留證明當消防員

英勇救童的馬利移民賈薩瑪今收到居留證申請的證明，他可以憑藉這張證明去找工作，同時也與巴黎消防隊簽署10個月的工作合約，成為一名消防員。（法新社）

2018-05-30 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕日前法國巴黎一名22歲的馬利籍男子為了解救一名懸吊在陽台外的4歲男童，奮不顧身沿各樓層陽台一路爬到4樓，將男童抱起救出，影片曝光後被讚是法國英雄，不但被總統馬克宏（Emmanuel Macron）接見，要授其法國公民身分，還獲得一份消防員合約。

綜合外媒報導，22歲男子賈薩瑪（Mamoudou Gassama）日前為了救懸吊在陽台外的孩童，直接從1樓沿著各樓層陽台攀爬到4樓，然後用一隻手抱起受困的小男童，路人拍下其英勇行徑，影片吸引百萬人點閱，法國總統馬克宏更邀請賈薩瑪到愛麗舍宮（Elysee Palace）接受表揚，保證要授予其法國公民身分。

賈薩瑪今收到居留證申請的證明，這是他取得法國國籍的第一步，憑藉這張證明去找工作，預計他在1個月內會收到10年長期居留證明，3個月內就會獲得法國國籍，當地市長表示賈薩瑪拿到這份證明時，情緒相當激動，而他也同時與巴黎消防隊簽署為期10個月的工作合約，成為一名消防員。