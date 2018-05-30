馬航MH370結束搜索 被爆搜索行動曾受「威脅」阻撓

馬國當局29日宣布結束MH370搜索行動，獨自調查事故的美國律師吉布森，指出在這段搜救期間，有人暗地利用跟蹤、死亡恐嚇等手段威脅他，企圖阻止真相水落石出。（路透）

2018-05-30 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕2014年於印度洋上空失聯的馬來西亞航空MH370班機，原定在3月8日從吉隆坡飛往中國北京，未料整架飛機失蹤、239人生死未卜，馬來西亞在29日宣布中止搜救行動，未來無計畫繼續搜索。

澳洲媒體《news.com.au》引述獨自調查事故的美國律師吉布森（Blaine Gibson）的說法，指出在這段搜救期間，有人暗地利用跟蹤、死亡恐嚇等手段威脅他，企圖阻止MH370的真相水落石出。

吉布森表示，自己多年來、獨自調查MH370事故，且曾尋獲20多塊疑似是MH370的殘骸，無奈調查進度陷膠著，只好在3月底停止調查；吉布森透露，他曾被跟蹤、甚至收過死亡威脅，認為有有心人士在「阻止真相水落石出」。吉布森更直指，馬國當局對於他調查乘客遺失物、飛機殘骸的報告沒有興趣，認為當局的調查不夠認真。

馬國今年1月向美國私人企業「無限海洋」（Ocean Infinity）簽署合約繼續搜尋，但迄今MH370仍石沉大海，馬國當局29日宣布結束行動，未來沒有計畫再搜索。