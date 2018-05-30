日文不通也行？日本計劃2025年接收50萬外勞

2018-05-30 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府面對未來可能會出現勞動力短缺問題，正在討論2025年接受超過50萬名外國籍體力勞動者的計劃，主要是建築、農業、住宿、看護、造船等5項領域，根據目前的規劃，原則上日語能力的基準設在「N4」，但建築、農業領域不要求達到N4，不擅長日語的人員也可接納。

《日經中文網》報導，日本目前有所謂的「技能實習制度」，實習生在日本研修最長為5年，但研修期結束後必須回到本國，不過有勞動力短缺的企業對此表達不滿，日本政府對此事進行應對，從2019年4月以後，結束技能實習的人可以再獲得最長5年的工作資格。

雖然如此，日本政府預估人手還是會出現短缺，將大幅改變接納外國勞動者的制度，預計會在2019年4月以後新設「特定技能評價考試」（暫稱）的制度，通過考試就可以獲得在日本工作的資格，以建築、農業、住宿、看護、造船等5項領域為對象。

報導稱，各行業的業界團體將會按照國家要求，設計並實施日語和技能考試，在日語能力部分，原則上會將標準定為日本語能力試驗的「N4」，經營該考試的日本國際教育支援協會表示：「學習日語300小時左右，即可達到這一水準」。

另一方面，建築、農業領域表示不要求達到N4，不擅長日語的人員也可接納。以農業領域為例，只要能理解「拿除草劑來」等問題，或是選出符合問題的照片即可接收。

技能考試則是設想透過各業界團體的實際技能測定考試等來代替，確認外國人勞動者能否完成基本作業。

藉助這些措施，日本政府盼能在2025年之前，在上述5個領域接收超過50萬人。日本政府將在6月發佈的《經濟財政運營基本方針》中寫入設置最長5年的新工作資格方向，之後將根據草案，敲定詳細內容。