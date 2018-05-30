我「中國胸大」的喔！ 山東傳設「中國胸痛大學」網友崩潰...

2018-05-30 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東媒體《大眾網》傳出日前曾報導，「中國胸痛大學」在濟南正式成立，並稱其為「中國第一所」以「提升胸痛教育與研究」為目的的「高等學校」。消息經披露轉載後，引發中國網友驚呼，「創新無底限」、「簡稱中國胸大？」；以後可能會出現「經痛大學」、「腸癌大學」等。

綜合媒體報導，文中提及中國胸痛大學的成立，歷經長時間的前置作業、精心籌備，旗下目前設有「胸痛學院」、「抗栓學院」與「心衰學院」，該校亦獲「中華醫學會急診醫學分會」、「山東省胸痛中心聯盟」等組織的支持、協助，並稱「山東大學齊魯醫院副院長」陳玉國將擔任首屆校長。

報導指出，中國胸痛大學將執行5大任務，包括提升醫護胸痛教育，規範化胸痛診治；加強政府對胸痛的認識；改善民眾既有認知，傳遞胸痛預防、緊急處置方法；加強建設胸痛平台，使教學、臨床診療與科研可密切合作；增進胸痛國內外交流，並稱該校的建立，「填補了我國胸痛教育的空白」、「將為健康中國作出積極貢獻」。

相關新聞內容一出，引發中國網友熱烈回應，「你好，我是胸大的」、「是不是也要成立個胃痛、頭疼學院啊」、「下次會不會有中國蛋疼大學？」「名字真彆扭」、「一下子就記住了」。

報導提到，中國教育部門表示，設立高等院校須經嚴格審批，「教育部從未接到地方關於設置『中國胸痛大學』的申請」。山東省教育廳規劃處負責相關事務官員回應，中國胸大「應該不是正規的教育機構，不由教育廳批准及設立」。

報導引述，「準校長」陳玉國受訪時澄清，該校「並不是一所高等院校，也沒有他擔任校長一說，而是中國醫促會胸痛分會成員自發組成的一個學術組織」，並坦承「起名時考慮不周，起這個名字欠妥，造成公眾誤解」。