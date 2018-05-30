乘客嚇壞了！ 中國首都航空機窗破裂緊急折返

這架編號為JD421的首都航空，機型為空中巴士A321客機，機上共有211人。（圖擷取自微博）

2018-05-30 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕多名中國網友在29日深夜爆料，首都航空編號JD421的班機，當天下午從杭州蕭山機場飛往至越南芽莊金蘭機場途中，發現機頭擋風玻璃有裂痕折返，期間飛機劇烈顛簸，讓許多乘客嚇壞了。但首都航空否認擋風玻璃破裂的說法，稱只是一般窗艙內的窗戶有裂痕，已經按照規定補償乘客400元人民幣（約新台幣1871元）。

綜合媒體報導，這架編號為JD421的首都航空，機型為空中巴士A321客機，機上共有211人，29日下午3時15分起飛，約1小時後，機上廣播稱航班因故障需要折返，隨後約在5時25分左右降落蕭山機場。

陳姓女乘客表示，大約飛行約1個小時左右，飛機遭遇了劇烈顛簸，當時空姐、空少全部做好安全措施，坐在緊急出口處，接著飛機就返航了。

鄭姓男乘客說，起飛後1個多小時，飛機突然劇烈顛簸，廣播說飛機遭遇氣流，但他坐了很多次飛機，從來沒有遇到這麼厲害的氣流顛簸，客艙裡不少孩子都嚇壞了，哭鬧聲一片，折返後下機時，和另一名乘客都看到駕駛艙外擋風玻璃上有裂痕。

飛機落地後，有工作人員向乘客解釋是擋風玻璃破裂，但首都航空回覆當地媒體稱，只是一般性機械故障。

首都航空相關負責人指出，此次飛機返航原因係舷窗出現裂紋，屬於一般性機械故障，折返後，首都航空調配一架新飛機，安排旅客重新起飛，並按照中國民航局規定，給每位旅客400元人民幣補償。JD421次航班已經在29日23時35分改由另一架飛機飛行。