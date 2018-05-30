破解行李損毀之謎！ 一段影片讓你秒懂

美國夏威夷檀香山機場日前一名地勤人員，將行李暴力亂丟的情形，被乘客完整錄下。（圖擷取自推特）

2018-05-30 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷檀香山機場日前一名地勤人員，將行李暴力亂丟的情形，被乘客完整錄下，地勤人員直接將行李丟向輸送帶，讓乘客感嘆「終於了解行李箱損毀的秘密」。

綜合媒體報導，澳洲《布里斯本郵報》記者馬許（Vanessa Marsh），最近將地勤人員怒丟行李的影片，上傳到個人推特頁面上，稱一名地勤人員，正在為夏威夷航空從檀香山飛往鳳凰城的行李搬運。

影片顯示，地勤人員直接將行李丟向輸送帶，一些行李因為丟的力量太大，還一度彈起。馬許諷刺說，「終於破解行李破損之謎」。該推文已經有超過4.69萬次觀看、550次轉推文。

夏威夷航空回應，表示非常抱歉看到這個畫面，並感謝馬許讓他們注意到這件事，稱這樣的行李處理方式是不能被接受的，機場的營運團隊已經開始了解情況。

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