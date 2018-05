破解行李損毀之謎！ 一段影片讓你秒懂

2018-05-30 08:59

〔即時新聞/綜合報導〕美國夏威夷檀香山機場日前一名地勤人員,將行李暴力亂丟的情形,被乘客完整錄下,地勤人員直接將行李丟向輸送帶,讓乘客感嘆「終於了解行李箱損毀的秘密」。

綜合媒體報導,澳洲《布里斯本郵報》記者馬許(Vanessa Marsh),最近將地勤人員怒丟行李的影片,上傳到個人推特頁面上,稱一名地勤人員,正在為夏威夷航空從檀香山飛往鳳凰城的行李搬運。

影片顯示,地勤人員直接將行李丟向輸送帶,一些行李因為丟的力量太大,還一度彈起。馬許諷刺說,「終於破解行李破損之謎」。該推文已經有超過4.69萬次觀看、550次轉推文。

夏威夷航空回應,表示非常抱歉看到這個畫面,並感謝馬許讓他們注意到這件事,稱這樣的行李處理方式是不能被接受的,機場的營運團隊已經開始了解情況。

The mystery of all my broken suitcases is solved - this is the ground crew at Honolulu loading up a @HawaiianAir flight to Phoenix. ????‍♀️????‍♀️????‍♀️ pic.twitter.com/rPwVobqXZO