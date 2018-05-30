卜睿哲批川普：對台政策混亂、視台為與北京談判籌碼

美國華府智庫「布魯金斯研究院」東北亞研究中心主任、美國在台協會前理事主席卜睿哲（右）。（資料照）

2018-05-30 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕台海風雲牽動美、中、台，但是美國總統川普多變的政治態度，引發政治觀察者的不安與批評，布魯金斯學會東北亞政策研究中心主任、前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）批評，川普政府對台政策混亂，自己制定的對台政策之間卻自相矛盾與衝突，甚至可能將台灣視為與中國的談判籌碼。

《中評社》報導，卜睿哲是日前在布魯金斯官網發表音頻講話時，做出上述的評論。

據報導，卜睿哲表示，歷屆美國總統都會依台灣關係法，制定自己的對台政策，但川普政策卻明顯混亂，在戰略上界定美國涉台利益的輕重緩急順序，且美國各行政部門之間的各自行政，失去一體化的對台政策，且美國依北京意願拒絕幫助台灣提升經濟發展，更違反美國利益，也削弱了台灣應對來自北京持續壓力的能力。

卜睿哲分析川普政府，想要抵抗中國將美國趕出東亞的壓力，卻沒有進一步加強對台灣關係，在台美經濟上，更沒有搞清楚什麼才是「更重要的問題」，在台灣未同意進口美牛、美豬之前，公開拒絕與台灣談判自由貿易協定、投資協議等；更何況，台灣很多公司可能在中美貿易戰中遭殃。

卜睿哲更認為，川普將台灣視為與中國大陸關係的談判籌碼。甚至「有可能會犧牲台灣的利益來換取中國在貿易、朝鮮等重要問題上做出讓步」。