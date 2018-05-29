送川普「勇氣勳章」 阿富汗男子被塔利班殺了

2018-05-29 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗一名男子今年初送給美國駐喀布爾大使館一枚「勇氣勳章」，盼使館轉交給美國總統川普（Donald Trump），這名男子近日被武裝組織塔利班殺害，該組織稱他是「向美國總統川普送勳章的罪犯之一」。

《美國之音》報導，塔利班發言人日前在推特發文宣布犯案，「向美國總統川普送勳章的罪犯之一在洛加爾（Logar）被炸死了。他的名字叫古爾·納比（Gul Nabi），他是勳章的設計人。」據阿富汗官員說，古爾·納比上週因為炸彈在他的汽車內爆炸而遇害。

古爾·納比獲得一些部落長老幫助，製作一枚金勳章，要授予川普，他們認為川普對巴基斯坦實行的嚴格政策值得表彰。勳章上刻著：「代表阿富汗人民向美國總統川普授予勇氣勳章。」

阿富汗國防部發言人拉德馬尼許（Mohammad Radmanish）說，「塔利班不能用伊斯蘭或任何其它法律來為這一恐怖行徑找理由。」他指出，「被他們殺害的人並不是孤身一人。當他們決定把『勇氣勳章』授予川普的時候，洛加爾所有的人都跟他站在一起。」

據部落長老說，有300多名與會者同意把勳章授予川普。幫助製作勳章的部落長老賽義德·法爾哈德·阿卡巴里（Sayed Farhad Akbari）說：「我們所有人都同意把這面勳章授予川普，因為他針對巴基斯坦實行了嚴格的政策。塔利班這麼做是受巴基斯坦指示。」

川普在年初指責巴基斯坦提供極端分子庇護，並警告要切斷向巴基斯坦提供的數十億美元的援助。但巴國一再否認指控。