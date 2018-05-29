抓到了！日本巡邏機驚見 中國、北韓船隻疑海上走私

日本P-3C反潛巡邏機19日發現1艘疑插有紅色中國5星旗的小型船隻與1艘北韓籍油輪在海上橫靠，互相連上船舶固定軟管，可能是在進行物資走私。（美聯社）

2018-05-29 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本外務省及防衛省今（29）日向聯合國通報，有中國小型船隻於2018年5月19日，航出東海進入公海範圍，並靠近1艘北韓油輪，雙方恐係在從事非法走私，全程都被日本海上自衛隊的P-3C巡邏機拍攝下來。

根據《共同社》報導，日本P-3C反潛巡邏機19日在距離中國上海市東南方350公里、超出東海範圍的公海上，發現1艘疑插有紅色中國5星旗的小型船隻，與1艘北韓籍油輪在海上橫靠，互相連上船舶固定軟管，可能是在進行物資走私，日方對此亦向中國政府通報。

北韓目前仍受到聯合國安理會制裁，禁止成員國船隻進入北韓港口，或讓北韓船隻停泊港口，日本已在2018年目擊5起向北韓船隻走私物資的事件，日方無法證實中國船隻在19日有實際作出走私行為，但研判雙方從事走私的機率非常大。

日本外務省及防衛省今（29）日向聯合國通報，有中國小型船隻於2018年5月19日，航出東海進入公海範圍，並靠近1艘北韓油輪，雙方恐係從事非法走私。（美聯社）