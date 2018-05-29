120架美軍戰機進駐岩國基地 居民怨：電視聲都聽不見

美軍駐日神奈川縣厚木基地將搭載的航艦戰機群3月30日移動至山口縣岩國基地駐紮。（美聯社）

2018-05-29 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕美軍駐日航空母艦戰機群3月30日由神奈川縣厚木基地移動至山口縣岩國基地駐紮，該地目前共有120架戰機，但附近居民不斷投訴噪音問題，直呼「聽不見電視聲音」，該地實際測得的噪音亦比去年同期增加3倍。

根據《共同社》報導，岩國市府從分布在各處的5個分貝儀測得之數據表示，基地旁邊在4月共出現超過1300次逾70分貝的噪音，等同喧囂街頭的水準，最大的噪音達到103分貝，接近燃放砲竹時產生的音量，民眾們透過670件投訴案抱怨「聽不見電視聲音」。

日本政府與美軍在2006年，為降低神奈川縣的噪音污染，決定將60架搭載於航空母艦的戰機改駐岩國基地，目前岩國基地共有120架戰機，規模可媲美沖繩縣嘉手納基地的美軍，卻成為岩國市居民的惡夢，當地60歲居民說，就連講電話或是晚上睡覺都不得安寧。

由於岩國市民對於噪音污染的投訴案件，相較去年增長1倍，山口縣與附近4縣府將聯合對防衛省提案，認為中央政府必須重視、清楚噪音污染問題，並要求駐日美軍從訓練行程中降低對民眾生活造成的影響。