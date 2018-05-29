川普證實 北韓高官金英哲飛紐約磋商「川金會」

北韓勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部部長金英哲（白衣者），今被發現現身在北京國際機場，準備轉搭前往紐約的航班。（美聯社）

2018-05-29 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）剛剛在推特發文證實，北韓間諜機構前首長、勞動黨中央委員會副委員長金英哲為磋商「川金會」，現在正前往紐約。

川普發推文稱，他們已為和北韓進行會談組建了一個偉大的團隊，目前正為「川金會」展開籌備會議，「北韓勞動黨副委員長金英哲正前往紐約」。川普說，這是對他先前致金正恩公開信的堅定回應，「謝謝！」

《韓聯社》今日指出，北韓勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部部長金英哲，今被發現現身在北京國際機場，準備轉搭前往紐約的航班，可能赴美與美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）碰面。

「川金會」復活後，美國與北韓官員積極為6月12日於新加坡舉行的「川金會」展開準備工作。兩國官員已在28日、29日先後抵達新加坡，最快今日碰面並開始對禮賓、警衛等工作進行協調。