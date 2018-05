川普證實 北韓高官金英哲飛紐約磋商「川金會」

2018-05-29 19:36

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)剛剛在推特發文證實,北韓間諜機構前首長、勞動黨中央委員會副委員長金英哲為磋商「川金會」,現在正前往紐約。

川普發推文稱,他們已為和北韓進行會談組建了一個偉大的團隊,目前正為「川金會」展開籌備會議,「北韓勞動黨副委員長金英哲正前往紐約」。川普說,這是對他先前致金正恩公開信的堅定回應,「謝謝!」

《韓聯社》今日指出,北韓勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部部長金英哲,今被發現現身在北京國際機場,準備轉搭前往紐約的航班,可能赴美與美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)碰面。

「川金會」復活後,美國與北韓官員積極為6月12日於新加坡舉行的「川金會」展開準備工作。兩國官員已在28日、29日先後抵達新加坡,最快今日碰面並開始對禮賓、警衛等工作進行協調。

We have put a great team together for our talks with North Korea. Meetings are currently taking place concerning Summit, and more. Kim Young Chol, the Vice Chairman of North Korea, heading now to New York. Solid response to my letter, thank you!