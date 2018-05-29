比利時2警1路人遭槍殺 槍手高呼「真主至大」

2018-05-29 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕比利時東部列日（Liege）傳出槍擊案，有2名警察和1名路人遭身分不明的男子槍殺，還有2人受傷，槍手最後也自殺身亡。據當地媒體表示，男子在射擊警察前高喊「真主至大」（Allahu akbar）。

綜合外媒報導，當地時間週二上午，這名男子在列日市中心大街上向2名警察開槍。槍手逃離現場後，闖入附近一所學校挾持了一名女清潔工。

《BBC》指出，男子開槍打死2名警察和1名路人，最後自殺身亡。列日檢方發言人告訴《法新社》，「這起槍擊案有2名警員喪生，另有2人受傷。」

目前仍不清楚男子的動機為何，比利時當地媒體DhNet指出，據警方消息，槍手在向警察開槍前高喊「真主至大」（Allahu akbar）。

比利時內政部長詹彭（Jan Jambon）在推特上表示，比利時的反恐危機中心正密切注意情勢。當局表示，比利時恐攻檢察官已接手處理此案。

2016年布魯塞爾機場和地鐵遭恐攻造成32人死亡後，比利時警方和軍方一直處於高度戒備狀態。

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