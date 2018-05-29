「川金會」在哪辦？ 韓媒：可能在新加坡總統府

美國與北韓兩國官員最快今（29）日在新加坡會面展開「川金會」準備工作，當地外交知情人士說，「川金會」可能會在新加坡總統府（圖）舉行。（資料照，歐新社）

2018-05-29 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕波折不斷的「川金會」預計6月12日在新加坡登場，美國與北韓兩國官員最快今（29）日在新加坡會面展開準備工作，當地外交知情人士說，「川金會」可能會在新加坡總統府舉行。

南韓《中央日報》報導，白宮副幕僚長哈金（Joe Hagin）一行約30人已在28日抵達新加坡，被視為北韓「大內總管」的國務委員會部長金昌善，也已在今日下午抵達新加坡，預計兩國官員最快今日會面並開始對禮賓、警衛等工作進行協調。

一名了解協商情況的當地外交知情人士稱，「新加坡協商將集中於時間、地點、警衛等首腦會談的實行計劃上」，「考慮到警衛和禮賓的敏感程度、事件的特殊性等，美國與北韓正將新加坡總統府作為候選場所中的重點討論對象之一」。

新加坡總統府作為總統官邸和總理辦公室，堪稱是新加坡政府的中樞，當局通常只有在重要國賓來訪時才會開放總統府。另外，香格里拉酒店和濱海灣金沙酒店也被外界列為「川金會」候選場所。

報導指，如果「川金會」如期進行，12日當天可能進行3次會談，先由美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）、國防部長馬提斯（Jim Mattis）等出席小規模會談，然後再由川普和金正恩單獨會談，若談判圓滿結束，下午將舉行雙方主要人士參與的擴大會談。據這名知情人士稱，若會談之後有晚宴，這將是這場世紀談判成功的信號。