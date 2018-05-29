馬里蘭舊城再遭「千年一遇」洪患 氣象專家：才隔2年

當地官員表示這比2年前受創更嚴重，一名國民警衛隊員在洪水暴漲時正在餐廳用餐，一名女顧客的貓受困在外，他試圖去救貓卻遭洪水沖走。（美聯社）

2018-05-29 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州的埃利科特城（Ellicott City）老城區，27日降下暴雨，洪水流入街上肆虐，一度淹到2層樓高，當局立刻宣布進入緊急狀態，一名國民警衛隊員為了幫女性路人救貓而遭洪水沖走，目前仍下落不明。

綜合外媒報導，馬里蘭州的埃利科特城在2年前也曾遭到洪水侵襲，不料才剛走出水患陰霾，27日再逢暴雨，在短短90分鐘內降下140毫米的大雨量，等於是在2小時內就下了2個月的雨量，當地河流暴漲，洪水傾瀉至街道上，大量洪水將路邊車輛直接帶走，一度淹到2層樓高。

洪水退去後留下滿佈瘡痍，當地官員表示這比2年前受創更嚴重，一名國民警衛隊員在洪水暴漲時正在餐廳用餐，一名女顧客的貓受困在外，他試圖去救貓卻遭洪水沖走，目前仍失蹤中。

有媒體稱這「千年一遇」水患，不過有氣象專家說類似的水患2年前就發生過，「千年一次的說法並沒有考量到此區地形。」他認為在短時間的強降雨下，河水無法及時排出，有4條小溪匯集的埃利科特市成為首當其衝的目標。

美國馬里蘭州的埃利科特城老城區，27日降下暴雨，洪水流入街上肆虐，許多車輛直接被滾滾洪水帶走。（美聯社）