北愛女性示威 向梅伊討墮胎權

支持擁有墮胎權的北愛爾蘭民眾，28日高舉「管好你自己的子宮就好」等標語，上街要求英國政府修改嚴格法令。（法新社）

2018-05-29 16:28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕愛爾蘭甫於25日以公投推翻1983年的墮胎禁令，連帶使北愛爾蘭向英國政府提出訴求。在當地28日，數百名女權人士在北愛首府貝爾法斯特（Belfast）聚集，要求英國首相梅伊修改北愛爾蘭禁止墮胎的法令。

路透報導，北愛爾蘭是英國境內唯一對墮胎權設下嚴格門檻的地方，除非懷孕女性明顯遭遇生命危險，或者精神和身體面臨長期或永久性風險時，才可進行墮胎手術，否則即便是強姦、亂倫受孕，或者胎兒有致命畸形等情況，墮胎一律被視為違法。統計顯示，北愛每天約有3名懷孕女性前往英格蘭地區接受墮胎，甚至有人冒著被檢舉、起訴的風險自行服藥墮胎。

英國內閣成員及在野黨日前均敦促梅伊廢除相關限制，英國教育副大臣兼女性和平權辦公室副大臣米爾頓（Anne Milton），27日向梅伊請願，盼望在北愛舉行修法公投。《星期日泰晤士報》則稱，保守黨國會議員在內的130多名議員，支持將北愛爾蘭的墮胎禁令，放寬至與英國其他地區相同。但梅伊透過發言人回應，修法必須由北愛政府自行決定。

28日，貝爾法斯特的示威群眾聚集在市政府外，高舉寫上「管好你自己的子宮就好」等標語，呼籲梅伊履行首相職責，儘速採取行動。報導指出，支持英國政府繼續管治北愛的「民主統一黨」（DUP）反對放寬墮胎法，但一直主張北愛併入愛爾蘭的「新芬黨」（Sinn Fein），則支持部分修法。