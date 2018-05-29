夏威夷火山頻噴發 「岩漿河」已流至居民區

夏威夷火山噴發後，湧出的「岩漿河」意外成為另類景點。（路透）

2018-05-29 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷幾勞亞火山（Kilauea volcano）本月初以來頻頻噴發，裂隙湧出的熔岩更形成被稱為「岩漿河」（river of molten lava），最新消息指出，越來越多岩漿現已流經居民區，對當地民眾的生命與財產造成嚴重威脅。

綜合外媒報導，夏威夷民防部門日前發布緊急警報，公布更多撤離區域，要求被點名地點的居民們立即離開家園。火山觀測相關單位指出，從「裂隙7」（Fissure 7）湧出的岩漿移動相當快速，將持續朝民眾居住區移動，呼籲目前尚未被撤離的民眾應持續關注相關警報，以適時撤離住所。

此前，夏威夷民防部門週日（27日）曾指出，來自「裂隙7」與「裂隙21」的熔岩已侵入普納地熱風電廠（Puna Geothermal Venture Plant，PGV），目前已覆蓋一座地熱井。民防部門表示，該井附近有另一口地熱井，目前兩口井的狀況相當穩定，並在當局監控之下，預計不會釋放任何硫化氫（H2S）。

夏威夷火山噴發不僅實質影響居民的生命財產安全，更連帶打擊夏威夷經濟重心－觀光產業，據夏威夷旅遊部門統計，5至7月的預定來客已驟減50％，目前我國對夏威夷的警示燈號為「灰色」，提醒國人前往旅遊時務必注意安全。