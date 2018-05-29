買房再等等？ 專家預測下波經濟衰退在2020年

2018-05-29 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國面臨大多數地區的房價飆漲問題，不過美國房地產網站「Zillow」與和房市研究機構「Pulsenomics」對100多名不動產專家與經濟學家進行調查，結果有近一半的受訪者預測，下波經濟衰退將在2020年到來，其中又以2020年第1季機率最大，屆時有些地區的房價有可能受到影響。

根據《Marketwatch》報導，上述預測結果與《華爾街日報》本月稍早進行的經濟學家調查相符，《華爾街日報》的調查預測，有59%的受訪者認為，這段從2009年開始、美國史上第2長的經濟擴張期，可能在2020年結束。

雖然房地產泡沫促成了上次的經濟衰退，但專家認為，下次的經濟衰退主因可能是貨幣政策，並非房地產。去年調查名列榜首的地緣政治隱憂已經平息。

雖然房地產問題不會是下次經濟衰退主因，但若美國經濟衰退，房市不太可能不受影響，Zillow資深經濟學家特瑞薩斯（Aaron Terrazas）表示，若失業現象普遍存在，特別是失業狀況持續下去的話，房市將會疲軟。

專家之前曾預測，任何即將來到的經濟衰退都會對房市產生影響，舊金山、邁阿密、洛杉磯、紐約、聖地亞哥和西雅圖等城市的房價，受影響程度可能較大。