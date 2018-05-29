中國護照不好用？25名中客遊歐洲 傳集體被德海關扣留

中國媒體報導，25名中國旅客日前前往歐洲旅遊時，卻在入境德國法蘭克福時，因簽證問題遭扣留，還被帶進「小黑屋」接受審查。圖僅示意，與本文無關。（美聯社）

2018-05-29 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國護照不好用？25名中國遊客日前參加北歐團行程，從上海浦東飛往歐洲旅遊。未料卻傳出入境德國法蘭克福時，一行人疑因部分人士簽證有問題，被海關攔下、被扣留在「小黑屋」內接受審查，整個過程約長達7個多小時。

中國《現代快報》報導，一名來自無錫的馮姓男子表示，「領隊與海關交涉過，被告知是簽證出了問題」，等待期間感到「又餓又累」。據悉，該團僅馮男持有瑞典與申根簽證，有些人得知自己拿的僅是單一瑞典簽證時，要求集體返滬、向中國領事館報警，或叫旅行社踹供賠償，現場「群情激憤」。不過，在數名團員的安撫下，大家漸漸冷靜下來。

報導指出，一名團員指出，簽證出問題，雖然與瑞典領事館經辦有關，但旅行社承辦人員辦理簽證時，「並未任何核對；沒有對簽證信息進行審核」，因此「難辭其咎」。據了解，領隊曾表示，「這並非第一次被扣，大家不用過於擔心」；最後整團靠瑞典領事館傳送電子簽證，海關才願意放人。

報導提及，馮男透露，一行人「被無端當作非法入境者」，被扣留在「黑屋子」裡7個多小時，但組團的旅行社，卻「僅給每桌加了兩個蔬菜，權當補償」。據指出，23日返國後，已有幾名旅客投訴但未獲回應，即便聯繫替馮男處理程序的張姓女銷售經理，對方卻稱「自己並非旅行社工作人員」。律師建議，旅客若遇到問題，除與旅行社協調，也可「通過法律途徑維護自己的合法權益」。