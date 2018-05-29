中國「假鮭魚」引食安恐慌 專家3大要點教你健康吃

中國「假鮭魚」風波引發食安恐慌，圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2018-05-29 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國央視日前播出一段「鮭魚養殖」的專題報導，但遭踢爆內容不實，其實報導中的鮭魚是「虹鱒」，恐含有大量寄生蟲，引爆中國民眾對食安問題的恐慌，外媒整理專家說法，舉3大建議要讓民眾吃得安心。

根據英國廣播公司（BBC）報導，中國虹鱒養殖事件的食安隱憂在於寄生蟲含量，英國全民健保系統（NHS）就曾發布警告，稱從大西洋或者河流中捕獲的鮭魚或海鱒都含有寄生蟲風險，其中最惡名昭彰的就是異尖線蟲（anisakis）。

專家指出，在生吃魚肉的情況下，魚體內的寄生蟲將有可能引起腹痛、腹瀉、嘔吐、便血及輕微發燒等症狀，此外部分民眾還有可能引發過敏反應，包括搔癢、皮疹甚至過敏性休克，嚴重時有可能致人於死。

專家進一步指出，若仍要食用這些魚肉，有3大步驟需謹慎處理，分別是清理乾淨、吃前冷凍及煮熟了吃。由於異尖線蟲幼蟲可能附著在魚內臟、腸道周圍的組織表面，甚至藏在腹腔及排泄口周圍的肌肉內部，提醒民眾在煮食之前應先仔細檢查，將一切肉眼可見的寄生蟲清理乾淨。

專家說，若民眾要生吃野生魚類，應確保所有部位、特別是肉較厚實的部位在攝氏零下15度以下的低溫中冷凍至少4天，如此一來即可殺掉所有異尖線蟲的幼蟲。此外，在料理魚類時，若能確保肉最厚的部位在超過攝氏60度的高溫中烹煮超過1分鐘，也可殺死所有異尖線蟲的幼蟲。