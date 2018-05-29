認了...「世衛授證」造假被踢爆 中國海爾急發聲明道歉

中媒報導，中國家電品牌海爾17日在北京召開「全球室內空氣凈化與人體健康研討會」，並在會議中宣稱，獲得世衛組織頒發「全球健康空氣領袖品牌」。然而，世衛組織25日卻發聲明駁斥「不實報導」。（路透）

2018-05-29 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國家電品牌海爾17日在北京召開「全球室內空氣凈化與人體健康研討會」。中媒報導海爾曾在會議中宣稱，獲得世衛組織（WHO）頒發「全球健康空氣領袖品牌」；不過，世衛組織25日發聲明駁斥。微博帳號「海爾空調」26日則發文表示，「充分認可世界衛生組織駐華代表處官方的聲明」，並「誠懇地向世界衛生組織及關心海爾空調的社會各界人士表示歉意」。

微博記錄顯示，26日深夜11時54分，「海爾空調官方微博」貼出一份《關於「世界衛生組織專家」不當言論的聲明」。文中提到，「海爾空調充分認可世界衛生組織駐華代表處官方的聲明」，承諾「不在海爾官方平台轉載、發布任何與事實不符的內容」。

文中指出，主辦方「全球健康產業聯盟」雖已向該公司、世衛組織駐華代表處致歉，「但我們在對主辦方身分認定上，也存在工作不嚴謹之處」，因此「誠懇地向世界衛生組織及關心海爾空調的社會各界人士表示歉意」。

文中提及，該公司「一貫反對任何不正當的商業行為」，也會持續在健康、環保領域進行柯技創新，致力改善、提升室內空氣質量，「盡到企業應有的社會責任」，並在文末感謝大家的關心。

微博記錄顯示，25日下午2時39分，「世界衛生組織官方微博」針對《關於空氣汙染不實報導》發布媒體聲明，強調世衛組織「並未給海爾或任何其他廠商頒發『全球健康空氣領袖品牌』，也為對海爾的空調產品或服務，做過任何評價或評估」。

文中也提到，出席會議的「世界衛生組織專家代表王宏才」，並非組織內人員，而是「中國中醫科學院針灸醫院的員工」，並澄清「沒有世界衛生組織員工參加該研討會」。

文中指出，王宏才提到「室內空氣汙染90%來源於空調」，但事實上在中國，主要來源是「用於烹飪或取暖的固體燃料的燃燒」。另外，有關媒體報導開啟海爾空調淨化8分鐘後，室內汙染物含量降至優於世衛組織提出的安全值，「實際上，世界衛生組織已經指明，沒有證據顯示存在一個安全閾值」，意即「低於該濃度的暴露，不會出現預期的健康危害效應」。

文中也說，除了要求「有關媒體在其平台更正或刪除不實報導」，也強調「世衛組織保留通過法律途徑追究捏造和傳播，關於世衛組織的不實信息行為相關法律責任的權利」。