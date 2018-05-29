紐西蘭牛隻受病毒感染 決定撲殺15萬頭牛

紐西蘭當局決定擴大牛隻撲殺令，以根除牛支原體疾病。（美聯）

2018-05-29 08:01

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭是全球最大乳製品出口國，最近發現約有高達近80個牧場牛隻確認及可能感染牛結核分支桿菌（Mycobacterium bovis），為防範疫情擴散蔓延、並根除牛支原體，當局決定分階段撲殺15萬頭牛隻。

綜合媒體報導，紐西蘭全國有超過660萬頭乳牛，牛奶產量佔全球3%，不過，自去年6月開始，就陸續發現有牧場感染牛支原體，可能引發牛隻的肺炎、關節炎或是導致流產等，已經因此陸續撲殺可能染病的牛隻約2.4萬頭牛。

但是，疾病並未受到扼止，持續蔓延，紐國生物安全部長奧康納（Damien O'Connor）在本月11日表示，約有6萬頭牛可能受感染，但有部分農場未有建立完善的動物追踪系統，導致這些受感染牛隻出現失聯，而增加疫情擴散的風險。

當地有些牧場在發現自家牛隻染病之後，就偷偷撲殺，或是偷運到黑市販賣，也有一部分被政府逮到撲殺，至今最少已撲殺7550頭牛。

昨天，紐西蘭政府決定擴大撲殺令，預定在未來1~2年內再撲殺12.8萬頭染病及可能染病的牛隻，以根除牛支原體疾病。除了撲殺之外，當局也決定在未10年內以逾8億紐元（約168億台幣）來保護牧場、提升牧場產量。