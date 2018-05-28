中了美人計 法雙面諜洩國資給中國

2018-05-28 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕法國國防部日前證實2名前國家情報人員，涉嫌洩漏情資給中國，被控叛國罪名。昨天傳出一消息指出，這2名雙面間諜的其中一人， 之前是法國對外安全局（ General Directorate of External Security，DGSE）駐北京分部主管，在那裡他與一名口譯員相戀並結婚，懷疑這名情報人員深陷美人計才會洩漏情資。

根據外媒報導，這消息是由法國《星期日報》（Le Journal du Dimanche）披露出來，這2名涉嫌洩漏國資給中國，當起雙面間諜，分別是今年71歲的亨利（Henri M）和66歲的皮耶馬利（Pierre-Marie H），而被懷疑的便是之前被派往北京的亨利。

據悉，亨利於1997年被法國對外安全局派到北京分部去當主管，在任期間與一名在法國駐北京大使館的女性口譯員相戀。報導指出，亨利在法國是有家室的，亨利應該是無法抵擋該口譯員的魅力而出軌，但這名女口譯員的真實身分疑似中共的情報員或線民。

當時駐中國的法國大使得知了亨利的這段婚外情，便要求當局趕緊召回亨利，以免亨利因為感情做出任何不智的決定。之後亨利離開法國對外安全局，開始經營中國進口家具，與法國的妻子離婚後又來到北京找舊愛，兩人於2004年結婚，移居海南開設餐廳，而該處剛好就是中共解放軍的核潛艇基地，因此讓法國當局懷疑，這一切也許是中共設下美人計，而亨利難過此關，才無法自拔。