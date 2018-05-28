破除二元性別！荷蘭公民可登記為「性別未定」

荷蘭法院允許公民將出生證明重新登記為「性別未定」。圖為荷蘭LGBT性別運動（歐新社）

2018-05-28 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭法院28日裁定，不認為自己屬於男性和女性的成年人，可以獲得新的出生證明，確定他們「性別未定」的個人身分。這是荷蘭首度准許公民將性別登記為「未定」，提供了男性和女性之外的更多性別選項。

據《荷蘭新聞》報導，位於魯爾蒙德市（Roermond）的林堡家事法庭（The Limburg family court）28日做出裁決，將發給一位荷蘭公民新的出生證明，且上方的性別欄可登記為「性別未定」（no determined sex）。

這名提出請求的原告出生於1961年，他出生時被父母登記為男性。後來這名原告不認同自己的男性身分，他在2001年將自己的性別更改為女性。但之後他又前往法院，要求撤銷他的女性身分，並以「性別未定」取代，他的請求在28日通過了。

2007年，有人提出了類似的申請，希望能獲得「性別中立」的出生證明，但是當時被荷蘭最高法院駁回。林堡家事法庭認為，「社會和法律的發展已經為『第三性』（third gender）的登記做足了準備。」像是荷蘭鐵路公司已開始將旅客稱為「乘客」，而非帶有性別色彩的「女士們和先生們」。此外，也增加了更多的性別中性廁所。

林堡法院在判決書中指出，如果個人不認為自己是男性或女性，又不能重新登記為「性別未定」，那就和個人的私生活權利和自主權相互衝突。這份判決也為之後「第三性」的正式修法鋪了路。