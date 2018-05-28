萬萬不可！「毛澤東」站台挨罵 各方通通急撇清

2018-05-28 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕「博鰲亞洲區塊鏈論壇」今天開幕，開幕會上邀請演員許國祥飾演已故中共領導人毛澤東，沒想到誤犯了大忌，外界批評一湧現，所有協辦或合作單位都急著撇清關係，連「博鰲亞洲論壇」都特地透過微信公眾號發表聲明，表示與「博鰲亞洲區塊鏈論壇」毫無關係，最後連主辦單位都跳出來切割，強調演員言論不能代表官方立場。

根據中國媒體報導，今天（28日）博鰲亞洲區塊鏈論壇開幕，主辦單位請來演員許國祥，以毛澤東的形象上台致詞推廣區塊鏈技術，這段影片也在微信上瘋傳。但主辦單位採用這樣的方式反遭到外界抵制，質疑其利用毛澤東形象，致詞時許國祥還慷慨大喊：「我以毛澤東的名義感謝你們」，引發撻伐。

一名中國網友還在自己的微博上轉貼這部影片並下註解：「為了流量為了曝光度居然拿歷史玩。」並標記中共黨媒人民日報微博，希望該論壇受到嚴懲。其實在中國碰觸到黨或國家領導人都是禁忌話題，官方向來明訂嚴禁組織或個人利用黨和國家領導的形象為商業活動造勢。

如今鬧出這麼大的風波，「博鰲亞洲論壇」也跳出來聲明自已與「博鰲亞洲區塊鏈論壇」並無瓜葛，還提醒大家不要被誤導；爾後。博鰲亞洲區塊鏈論壇組委會也發出聲明表示，演員言論並不能代表組委會，一切只是表演環節，沒有要利用國家領導形象的意思。