火山爆發衝擊旅遊業 夏威夷遊客驟降50％

夏威夷火山自本月開始噴發熔岩後，現今仍斷斷續續的噴出，也嚴重打擊極度依賴觀光業的夏威夷，5月至7月的預定來客已驟減50%。圖為火山噴發口。（法新社）

2018-05-28 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕夏威夷火山自本月開始噴發熔岩後，現今仍斷斷續續地噴出，嚴重打擊夏威夷經濟極度依賴的觀光業，根據夏威夷旅遊部門的統計，5月至7月的預定來客已驟減50%。

根據《衛報》報導，夏威夷旅遊部門表示，夏威夷在火山噴發前，當地旅遊業的產值可達24億美元（約新台幣718億元），且正值成長期，2017年來客數還成長了14%；但自火山爆發後面臨衰退的窘境，光是5月至7月的預定量已降到50%，現在島上的觀光業者正極力的說服旅客「夏威夷是安全的」。

不過一名在夏威夷執業10年的導遊大衛柯利爾（David Collier）無奈地表示，他有3條導覽火山的路線，但現在夏威夷火山公園已經關閉，而普納區（Puna District）也被岩漿淹掉，3條路線中已經有2條要被取消了。

Arnott's Lodge＆Hiking旅行社負責人道格阿諾特〈Doug Arnott〉表示，比起岩漿的問題，他更擔心可能引發的經濟災難；近期因為岩漿影響，這幾週已經有5艘固定的郵輪取消航程，取些也就代表遊客到不了，這已嚴重影響了當地居民的生計。

而靠近火山中心的帕霍亞（Pahoa）地區，過去高速公路經常塞車，但現在是中心卻十分安靜；當地商業公會的董事會成員亞美迪歐馬可夫（Amedeo Markoff）批評，先前夏威夷州州長發表的一篇聲明要求居民與旅客「遠離普納和帕霍亞地區」讓他非常不滿，這樣說的好像帕霍亞很危險一樣，「如果這裡真的很危險，那我們應該也要撤離，但我們還在這裡。」

他強調，如果再這樣下去，夏威夷將面臨另一個危機：經濟危機。

雖然當地居民對於夏威夷的環境安全相當樂觀，但火山噴出的灰燼與二氧化硫也已汙染了當地的空氣，當地醫院收治因火山灰燼引發眼睛乾澀與喉嚨發癢的病患也開始增加。

一位到達夏威夷旅遊的旅客表示，她在到達夏威夷的同一天正巧碰上火山噴發，雖然之後轉訂了遠離火山的住所，但還是受到了灰燼的影響；她的眼睛在有些時候還是不太舒服。

目前我國對夏威夷的警示燈號為「灰色」，提醒國人前往旅遊請注意安全。