馬尼拉華人區大火 菲金門同鄉會受波及

馬尼拉華人區今天發生大火，延燒15小時才被控制，兩處政府辦公部門嚴重損毀。（法新社）

2018-05-28 20:15

〔中央社〕馬尼拉華人區今天發生大火，延燒15小時才被控制，兩處政府辦公部門嚴重損毀，菲律賓金門同鄉會也受波及，至少3名消防人員受傷。

馬尼拉消防局指出，巴石河畔西班牙古建築區在凌晨12時36分左右起火，火苗可能從土地管理局所在的大樓，擴散到鄰近建築，包括菲律賓國家檔案局與金門同鄉會的大樓。

菲律賓金門同鄉會秘書長張漢威向中央社記者表示，會所有財務損失，但所幸沒有工作人員在裡面，無人受傷。駐菲代表處也致電瞭解，願意提供協助，讓同鄉會儘快恢復會務運作。

菲國消防警報分為11級，這場火災在上午8時達第8級，依級數必須出動20輛消防車，馬尼拉市消防局及多個華人義勇消防隊動員協助。

火勢在下午3時40分後才被控制，有2名消防員及1名義消受傷。

土地管理局是菲律賓環境暨天然資源部的附屬機構，負責勘查、管理及處理不屬於其他政府機構的國有土地；國家檔案局負責保存西班牙及美國殖民時期至今的重要文件。

環境部官員表示，初步估計火災造成1億披索（約新台幣6296萬元）器材損失，另有土地文件被燒毀。官員表示，土地管理局至少8成以上的土地權狀已完成數位化。

國家檔案局官員則說，火災地點只是行政辦公室，重要檔案收藏在國家圖書館及其他館處。（編輯：廖漢原）