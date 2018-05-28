救大馬經濟 馬哈地：馬新跨國高鐵計畫將取消

2018-05-28 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞總理馬哈地今（28）日表示，當局將取消擬建中的馬新高速鐵路計畫，削減政府的開銷和投資，避免國家破產。

綜合外媒報導，馬哈地週一接受《金融時報》訪問時說，政府的當務之急是整頓大馬的財務狀況，「我們必須取消一些不必要的項目，例如（馬新）高鐵計畫。這個計畫耗資1110億令吉（約8352億新台幣），但讓我們一無所獲。這個（計畫）將放棄。」

馬哈地也說，大馬與新加坡有簽定相關協議，「我們必須與新加坡討論放棄這個計畫的事宜。」他說，如果終止合約，大馬需要賠償5億元，但不確定單位是新元還是令及，「我被告知5億是令吉，不過我還需要去確認。」

馬哈地日前接受英文財經報《The Edge》訪問時坦言，如果大馬毀約，就必須支付一筆龐大賠償金給新加坡。他透露，政府正在研究萬一必須違約，可如何減少賠償金額。

馬來西亞高鐵公司（MyHSR Corp）執行長莫哈末諾本月初曾透露，大馬無法承擔高鐵流產的代價，估計必須向新加坡等各方支付數十億令吉的賠償金。

馬新高鐵計畫最早在1998年提出，2016年大馬和新加坡簽訂高鐵計畫備忘錄和雙邊協定，預計2018年動工，2026年前落成通車，主要競標者則是中國和日本。