不只台灣熱爆！全球氣溫連續「發燒」400個月、超過月均溫

不僅台灣熱爆！據資料顯示，全球氣溫連續「發燒」400個月，相當於33年高於往年的平均月溫度。（法新社）

2018-05-28 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕全台近日「熱」力四射，各地接連打破122年來5月高溫紀錄，其中昨（27）日台北高溫38.2度，今（28）日台中高溫36.2度都刷新紀錄。而不僅是台灣，全球氣溫也跟著飆高，據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的報告，地球已經連續「發燒」400個月，相當於33年高於往年的月平均溫度。

綜合外媒報導，1880年起，NOAA搜集收集全球氣溫資料，並於每月公布全球平均氣溫。據資料顯示，今年4月的平均溫度為歷年4月紀錄的第3高，其中歐洲成為全球史上最暖4月，澳洲也刷新紀錄成為第2暖。

全球氣溫變化有人為及自然因素，其中地球持續「發燒」，溫度連年升高，NOAA氣象專家桑傑斯（Ahira Sanchez）認為，主要是人為造成的地球暖化導致的結果。他也指出，「氣候變遷已是事實，未來我們還會看到全球氣溫續創新高。」

氣候學家通常以20世紀的平均溫度為標準，在NOAA的這份報告中，指全球已連續400個月高於平均氣溫，是指高於1901年到2000年這100年的全球均溫。