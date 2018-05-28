別再怪孩子！ 丹麥研究： 兒童尿床和遺傳有關

2018-05-28 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕一代又一代的父母都在擔心尿床的孩子是不是有什麼壓力或不快樂，但最新一項研究表明，尿床可能是生理問題，而不是心理問題。丹麥學者發現了一種基因組合，其讓孩子尿床的可能性增加了40%。

英國《每日郵報》報導，一般來說，兒童從5歲開始就不會尿床，但實際上有5%兒童到10歲仍會尿床，受此問題困擾的青少年也有2%。

質疑尿床受到心理影響的丹麥奧胡斯大學（Aarhus University）醫院醫生瑞提格（Soren Rittig）和同事研究了4萬名丹麥兒童，其中約有4000人有尿床問題，醫生已幫他們開藥。

研究團隊查看尿床與不尿床2個群體的DNA後發現，尿床兒童的身體有2個區域共6個遺傳基因變異，這增加了尿床的可能性。瑞提格說，如果這2個區域都出現基因變異的患者，尿床的風險更增加約40%。

這項研究9月將在羅馬舉行的國際兒童尿控協會上發表，瑞提格強調，這項結果無法解釋所有的尿床問題，但「這項研究非常重要，因為它表明尿床不是心理問題，家長也不該責怪孩子。」

英國兒童腸與膀胱健康機構ERIC則認為，雖然兒童晚間尿床並不直接受到心理因素影響，但心理壓力卻可解釋為何兒童沒尿床一段時間後故態復萌。