交往3年去登記 才發現女方6年前就已「被結婚」

2018-05-28 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省武漢市一對情侶交往3年，上月帶著證件到相關單位辦理結婚登記，沒想到經工作人員查詢，意外發現女方早在6年前就「被」登記結婚了，讓這對情侶當場傻眼。

據《楚天都市報》報導，4月16日，武漢市民金先生和陳小姐帶著身分證和戶口名簿前往當地民政局準備辦理結婚登記，但工作人員一查，竟發現女方早在2012年就於四川省眉山市仁壽縣登記結婚了，對象是當地一名干姓男子。然而陳小姐表示她從未去過仁壽縣，也根本不認識那位干先生。

陳小姐說她曾在2011年遺失過身分證，後來及時補辦。她懷疑身分證是在那時候被有心人士利用，拿去辦了結婚登記。突然得知自己「被結婚」，當天陳小姐報了警，但警方查詢的結果顯示她仍是未婚狀態。

這對情侶只好請假趕往四川仁壽縣了解實情，他們在當地檔案局調閱6年前的結婚登記資料，資料顯示干先生與陳小姐是在2012年10月30日登記，當時提供了身分證、戶口名簿和聲明書。身分證號碼確實是陳小姐的，但登記照片卻不是她。

據報導，干先生表示，當年和他結婚的女子自稱夏某，但他們去登記結婚時，她手持的身分證上卻顯示姓氏為陳，當時夏某解釋說自己是被領養的，親生父母當初幫她登記的名字是陳某。

干先生得知此事後，特地從外地趕回家鄉，接受警方和民政單位的調查。但他說兩人去年年初就已經分手，現在也連絡不上對方。對於耽誤到陳小姐的婚姻大事，他感到相當愧疚。

證件遭到冒用的陳小姐則認為，仁壽縣民政局審查不嚴，她要求該單位撤銷更改她的婚姻狀態。然而民政局表示，他們並沒有自行撤銷的法律依據，這只能通過法院提請行政訴訟。