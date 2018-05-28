美2軍艦駛近南海西沙群島 中國氣得跳腳

美國海軍希金斯號驅逐艦（USS Higgins）和安提頓號神盾巡洋艦（USS Antietam），駛入南海西沙群島12海里。圖為安提頓號神盾巡洋艦。（美聯社）

2018-05-28 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍希金斯號驅逐艦（USS Higgins）和安提頓號神盾巡洋艦（USS Antietam），27日駛入南海西沙群島12海里，中國外交部和國防部對此氣得跳腳，指責美國已侵入中國領海。

據《CNN》報導，中國外交部發言人陸慷發表聲明，呼籲美國立即停止侵犯中國主權、威脅中國安全的挑釁行為。美國海軍則對此表示，軍艦出航只是在執行自由航行（FONOP）任務而已。

新加坡東南亞研究所（ISEAS）高等研究員史都瑞（Ian Storey）指出，這是歐巴馬至川普政府以來首次有2艘以上的美艦執行此任務。史都瑞認為，這代表美國在中國南海採取的是強硬路線，尚並不清楚此舉是否會對中國產生實際影響。

近年來，中國政府在南海人工島嶼建造許多軍事設施，包括雷達和簡易機場。美國情報部門在5月初表示，中國很可能在其中3座人工島部署了反艦和防空導彈，而美國在2年一次的環太平洋軍事演習（RIMPAC）並未邀請中國，也持續在南海爭議海域航行。