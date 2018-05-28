英文程度不夠好？ 強國男遭飛行教練綁架、險被遣返

美國北加州IASCO的飛行訓練員，涉嫌綁架一名21歲的中國學生石天樹，企圖將他遣返中國。示意圖。（路透）

2018-05-28 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國北加州IASCO飛行訓練學校的飛行員麥康基（Jonathan McConkey）和助理赫塞（Kelsi Hoser），涉嫌綁架一名21歲的中國學生石天樹（Tianshu Shi，音譯），打算把他偷偷送上飛回中國的班機，所幸當地警方及時趕到現場救援，阻止這起綁架案發生。

根據《CNN》報導，上週四（2日）晚上，麥康基和赫塞突然出現在石男位於加州雷丁（Redding）的住處，命令他立刻返回中國，卻被石男拒絕，麥康基見狀便作勢要動手打人威脅，甚至揚言「若不照做就對你施暴」，石男怕自己遭到不測，只好乖乖跟著兩人前往雷丁機場，準備搭機返回中國。

所幸石男機警的向好友求救，當地警方獲報後，順利在機場找到差一點就要「強制飛回中國」的石男，也將麥康基和赫塞兩人逮捕。

據悉，石男懷疑，這次自己被綁架的原因有可能是自己英文能力不足，石男向警方表示，自己被綁架時有名女子還向他叫囂，「如果你的英文程度不夠好，沒資格待在這」；這起綁架案的緣由仍有待警方進一步調查釐清。