超暖！老奶奶掉化糞池 消防員「糞」不顧身：沒事就好

2018-05-28 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕走在路上不只要注意車子還要留意腳下，本月26日清晨7點多，中國合肥一位80多歲的老奶奶在花圃摘花時，沒想到路邊一個排污管化糞池蓋子竟然沒有蓋上，一時不察就這麼掉進直徑不到一公尺寬，卻深達5公尺的化糞池井裡，老奶奶深陷汙水，頭和胳膊露在汙水水面，因為味道實在太難聞、太噁心，老奶奶拉著繩子不斷哀嚎，由於老奶奶神智出現恍惚，也有下沉的趨勢，情況非常緊急。

綜合中媒報導，當地消防局獲報趕往現場，消防員李濤2度下井，耗盡力氣，嘗試好幾種方法都沒有成功，但因為井內味道實在太難聞，體力也已透支，只好換較資深的翁職鴻救援，翁職鴻發現老奶奶棉衣太厚導致嚴重打滑，無法繫上安全腰帶，決定用打繩結的方式固定老奶奶使盡力氣往上拉，雖然深陷汙泥潭的老奶奶只被挪動一點點，但大大鼓舞了消防人員，翁職鴻再度用第二根安全繩固定好老奶奶，確保老奶奶安全。

「三、二、一，兄弟們，加把勁…」井上隊員奮力往上拉，終於將老奶奶拉出污泥潭，但老奶奶沒有力氣自行順著梯子爬出井口，「老奶奶，你踩著我的肩膀上去！」翁職鴻迅速做出決定，在井下用力將老奶奶往上抬，隊友一同協助將老奶奶往上拉，費了九牛二虎之力，終於將老奶奶救出惡臭的汙泥潭。

翁職鴻事後回憶，當時注意力全都在設法拯救老奶奶，沒覺得味道刺鼻，直到成功救出老奶奶，才發現全身都是糞便，臭烘烘的，就算不斷清洗味道還是很臭，不過只要老奶奶沒事就好。