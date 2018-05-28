大韓航空董娘涉辱罵工人 遭警傳喚接受調查

李名熙（Lee Myung-hee，音譯），因涉嫌對員工言語暴力、辱罵工人，今遭警方傳喚；面對媒體時，李名熙一改囂張跋扈的態度，僅低調的表示「非常對不起，惹麻煩了」。（法新社）

2018-05-28 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕南韓韓進集團會長、大韓航空會長趙亮鎬的妻子李名熙（Lee Myung-hee，音譯），因涉嫌對員工言語暴力、辱罵工人，本月初遭首爾地方警察廳正式調查。李名熙今因涉嫌多起對員工的暴力事件，親自至警局接受調查，面對媒體時，李名熙一改囂張跋扈的態度，僅低調的表示「非常對不起，惹麻煩了」。

綜合韓媒報導，李名熙先前被爆，在2013年對前往自宅裝修的工人大聲咆哮，還拉扯另一名女子，要求女子向她道歉，更失控將設計圖扔在地上，妨礙工作進度，此外，李名熙還曾對在住家進行裝修的工人、司機、韓進集團子公司員工辱罵毆打。

大韓航空大千金趙顯娥，先前被控假藉訓練工施員工之名，協助約10名左右菲律賓人取得簽證，卻安排他們至家族中擔任幫傭，違反南韓禁止雇用外籍人士從事家庭幫傭的法律；李名熙也涉嫌以同樣方式非法雇用10名外籍幫傭，今李名熙因涉嫌非法雇用外籍幫傭、辱罵毆打工人而遭當地警方傳喚。