他帶著比特幣密碼進墳墓 好友痛哭：1.2億沒了

美國有兩名投資夥伴一人記一半比特幣金鑰，結果其中一人突然過世，雙方投資的500枚比特幣在沒有完整密碼下等於無法領出，損失金額約為400萬美元（約新台幣1.2億元）。（法新社）

2018-05-28 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕比特幣已成為新興投資理財方式，不過虛擬貨幣存在電子錢包中，需要私人金鑰以確保安全，那就像是提款卡的密碼一樣。而美國有兩名投資夥伴決定一人記一半的金鑰，結果其中一人突然過世，雙方投資的500枚比特幣在沒有完整密碼下等於無法領出，損失金額約為400萬美元（約新台幣1.2億元）。

據《紐約郵報》報導，在加州舊金山灣區經營虛擬貨幣交易所的麥可‧楊（Michael Yang）表示，他有朋友手中掌握一半的比特幣金鑰，另一半由朋友的商業合作夥伴持有，但夥伴去世了，至少有500枚比特幣永遠領不出來。

事實上，有關領不出或弄丟加密貨幣的事件所在多有，涉及最大金額的莫過於紐約梅隆銀行的接班人馬修梅隆（Matthew Mellon），傳聞他在戒毒所中去世後，他的家人無法找到虛擬貨幣密碼，據說金額高達10億美元（約新台幣300億元）。但親近梅隆家族的消息人士，否認了這項傳言。

另外，英國工程師霍威爾斯（James Howells）聲稱，他把7400萬英鎊（約30億台幣）的比特幣存在硬碟電子錢包內，結果卻把硬碟弄丟了。美國亞特蘭大的軟體開發商透納（Syl Turner）也說，他在2010年挖了2個比特幣覺得沒甚麼意思，最近看到比特幣價格水漲船高，因此找出舊電腦想賣掉比特幣時，赫然發現自己無意間在硬碟輸入的資料，覆蓋過了金鑰。

投資界也流傳著一種說法，那就是比特幣神秘的創造者中本聰，可能也遺失了私人金鑰，因為他手上至少有100萬個比特幣，但至今都完全沒有採取任何動作。事實上，目前估計有300萬枚比特幣，因為金鑰遺失而無法領取，所涉及的金額約為250億美元（約新台幣7500億元）。