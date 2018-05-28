「金正恩」提前赴星踩點？ 被榴槤熏到皺眉超搞笑

隨著「川金會」有望如期舉行，山寨金正恩霍爾也不缺席這個歷史性的會談，提前前往新加坡，還手持榴槤視察當地。（路透）

2018-05-28 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕「川金會」有望如期舉行，北韓領導人金正恩提早去新加坡踩點？民眾撞見金正恩獨自一人撐著傘，在豔陽高照的新加坡走訪，紛紛上前要求合照，他也來者不拒，展現親和力，不過金正恩本尊可能還在平壤，這位「金正恩」是以模仿他聞名澳洲華僑的霍爾（Howard）。

據《路透》報導，以模仿金正恩聞名澳洲華僑的霍爾（Howard）日前在平昌奧運時現身會場，模仿維妙維肖的他造成觀眾一陣騷動，直接被保安請出場，還曾與山寨川普在美國駐香港總領事館前「玩親親」；隨著「川金會」有望如期舉行，霍爾也不缺席這個歷史性的會談，提前前往新加坡，還手持榴槤視察當地，引發路人圍觀。

霍爾同樣也對「川金會」充滿期待，他說；「我認為這兩位領導人會坐下來，一起度過這段美好的時光。」他指出川普與金正恩個性相似，「在這次會議結束後，他們將成為最好的朋友。」

不過與本尊相比，山寨金正恩顯得稍微消瘦些，當被問到是否要增胖來更符合北韓領導人的形象，霍爾表示金正恩太胖了，「我追不上他，而且也會影響我的健康。」

而時常與他同台演出的山寨川普，來自美國芝加哥的丹尼斯（Dennis）也預定前往新加坡，兩人將在「川金會」前共演，霍爾向其喊話：「唐納，我已經在新加坡，就等你出現了。」

民眾撞見「金正恩」獨自一人撐著傘，在豔陽高照的新加坡走訪，紛紛上前要求合照，他也來者不拒，展現親和力。（路透）

民眾撞見「金正恩」獨自一人撐著傘，在豔陽高照的新加坡走訪，紛紛上前要求合照，他也來者不拒，展現親和力。（路透）