抗衡中國 印印擬軍事聯手

印度總理莫迪。（法新社）

2018-05-28 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國快速對外擴張政策，已經引起週邊國家不安，據報導，印度總理莫迪預定在明天訪問印尼，將與印尼政府簽署一項開發案，開發麻六甲海峽北端的沙璜（Sabang）港為自由貿易區，且將興建該港為深達25公尺的軍、民兩用深水港，以同時停泊民間船泊及軍用艦艇及潛艦。

綜合外媒報導，目前，印尼海事協調部長魯胡特（Luhut Pandjaitan）正在印度訪問，他在新德里的演講中，透露出印印聯手開發案的訊息。

沙璜港位於印尼蘇門答臘島北端的一座島嶼上，扼守麻六甲海峽北方，擁有重要的軍事戰略位置，擁有此港之後，等於為印度海軍增添一個重要的後勤補給站，延伸其作戰及巡守範圍到東印度洋和麻六甲海峽地區，且封鎖住麻六甲海峽北方出口，在抗衡中國於印度洋上的軍事擴張，有重要的戰略效果。

至於印尼，一向與中國關係良好，中國更是印尼的第三大外資來源國，不過，印尼國內反中聲浪高漲，尤其在南海問題上，印尼雖然不參與爭論，但在印尼納土納群島專屬經濟區內，已經發生多起中國漁船越界捕魚跟印尼海警發生衝突事件，導致在2016年將這一海域重新命名為北納土納海，並在附近的島嶼上部署了軍事設施；今年更接受印度招手，準備聯手抗衡中國。