網紅女主播陳屍家中 疑男網粉下毒手

2018-05-28 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西省一位30多歲陸姓女網紅，本月21日被發現陳屍馬山縣住處，當地警方隔天逮到兇嫌，警方調查，廖姓男嫌是網路女主播的粉絲，疑因追求不成將陸女殺害。

《南國早報》報導，廖嫌追求女網紅，透過管道取得陸女老家住址，21日殺人後便逃離現場，村民隔天發現廖嫌，一邊跟他周旋一邊報警逮人，馬山縣警方已立案調查女網紅遇害一事，並審訊廖嫌，但未透露犯案動機及相關細節。

中國媒體報導，村民表示，嫌犯被發現時，穿著黑色運動服，腳部疑似受傷，雙手手臂有傷痕，講話時有些語無倫次。