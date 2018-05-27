額頭刺青「台灣」的老外 在柬埔寨被中國人圍毆打斷牙

在台灣住了14年的英國籍男子羅翰，曾因酒醉在額頭上刺青「台灣」兩字。今天（27日）卻傳出他在柬埔寨旅遊時，因此遭到10名中國人圍毆，連牙齒都被打斷。（資料照）

2018-05-27 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣住了14年的英國籍男子羅翰，曾因酒醉在額頭上刺青「台灣」兩字。今天（27日）卻傳出他在柬埔寨旅遊時，因此遭到10名中國人圍毆，連牙齒都被打斷，他也提醒台灣人在海外要留意安全。

《台灣英文新聞》報導，羅翰今天（27日）在柬埔寨一家酒吧，遇上10名中國在當地的工人，他們注意到羅翰額頭上的「台灣」刺青，對他說「中國台灣！」，羅翰則反駁是「台灣台灣！」，竟因此遭到對方圍毆痛打。

羅翰受訪時表示，他頭部、身體都有多處瘀傷，還被打掉2顆牙齒，他自嘲「這樣以後可以好好閉上嘴巴」。羅翰也在社群網站上發文提到，自己以後不敢把帽子拿下來了，也想要把額頭上的刺青去掉。他也呼籲台灣人在海外要注意安全，「雖然有很多中國人很好，但顯然我遇到一群不太好的，然後就慘了。」。

據了解，羅翰與台灣妻子結婚7年，目前已有台灣籍，在台灣經營英式小酒吧。去年10月，羅翰酒醉後跑到刺青店，要求店家在他額頭、下巴刺「台灣」和「台灣旗」圖樣，引起討論。愛喝酒的羅翰，也曾因為酒駕、酒後鬧事被警方拘留。

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