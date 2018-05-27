「金正恩」今抵新加坡籌辦川金會？民眾瘋搶拍照

澳洲男子霍華德（Howard）喜愛cosplay與針砭時事，因此將自己打扮成金正恩的模樣，穿梭在新加坡的大街小巷。（法新社）

2018-05-27 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓首領金正恩，預計將於6月12日在新加坡舉行會談，但今（27）日卻傳出金正恩早先一步抵達新加坡進行會議籌備消息，原來是澳洲男子穿著金正恩招牌服裝在新加坡現身，讓許多民眾搶著與他拍照。

綜合外媒報導，澳洲男子霍華德（Howard）喜愛cosplay與針砭時事，因此將自己打扮成金正恩的模樣，穿梭在新加坡的大街小巷，引來許多民眾關注，還在聖淘沙手拿熱帶水果榴槤讓民眾拍照，甚至親切與孩童合影留念，霍華德表示，自己也想與金正恩本尊會面。

美國總統川普在昨（26）日表示，與北韓峰會的發展進度非常不錯，所以照原定計畫在6月12日與金正恩在新加坡會談，川普強調：「所以，我們就來看看會發生甚麼事」，白宮組成的30人「先遣團」也依原計畫於27日啟程，28日抵新加坡，預定與北韓官員共商川金會議程等前置事宜。

霍華德在聖淘沙手拿熱帶水果榴槤讓民眾拍照，甚至親切與孩童合影留念。（路透）

霍華德表示，自己也想與北韓領導人金正恩本尊會面。（路透）