旺角事件被捕人士下週判刑 港團體今集會聲援

2018-05-27 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港法庭上週判處「本土民主前線」前發言人梁天琦「參與暴動罪」成立，預定下週判刑。為聲援2016年旺角事件被捕人士，香港社運組織「星火同盟抗爭支援」今（27）晚於佔中運動引爆點「金鐘政府總部大樓」外舉行集會。

綜合媒體報導，發起活動者雖未公布相關團體名單，不過據透露，參與「星火同盟抗爭支援」的團體包括香港大學學生會、中文大學學生會和樹仁大學學生會。「星火同盟」由10多個團體組成，目的是聲援因旺角事件被捕及起訴的「政治犯」。

直至今晚6點左右，有將近100人湧入現場參與集會，其中包括香港眾志成員黃之鋒、公民黨前立法會議員梁家傑等。據《中央社》報導，梁家傑表示，這項活動是聲援那些為了香港價值和制度而努力的人所舉辦，這些人現在有的在坐牢、有的在接受審判或者已經被判刑，香港的民主運動無庸置疑已經受到嚴重壓迫，因此他要鼓勵年輕人，不要因為中共打壓而放棄追求民主。

2016年2月8日大年初一，香港「本土民主前線」以保衛路邊攤飲食文化為名，在旺角發起集會，當集會來到最高潮時，現場人數曾達700人之多。不過，集會後來則演變為暴力衝突，參與者以磚頭等物件襲擊警員，導致超過100人受傷，期間示威者曾焚燒垃圾桶，警方則拘捕超過60人，其中30人遭到起訴。此次失控的集會，後來被稱為「旺角暴動」、「旺角衝突」、「旺角事件」，維基百科則以「2016年農曆新年旺角騷亂」稱呼之。